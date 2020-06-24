الروسية للعلوم: أفيفافير نجح في علاج مصابي كورونا بنسبة 80%

قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، إن الدواء الروسي أفيفافير، علاج لفيروس كورونا، لكن في مرحلة متوسطة أو متقدمة نوعا ما، فهو يهاجم الفيروس عندما يخترق خلية جسم الإنسان، فيمنعه من التكاثر والانشطار في الخلية وقتلها.

وأشار إلى أن كل الأدوية تعطى للمريض بعد حوالي 4 أيام من ظهور المرض عليه، خاصة درجة الحرارة، فيقصر دورة حياة الفيروس من 15 يوم، حتى 4 أيام داخل جسم الإنسان المصاب.

وأضاف الأفندي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن 80% من المرضى، الذين تعالجوا بالدواء الروسي أفيفافير، انتهت درجة الحرارة عندهم، وخرج الفيروس من جسمهم، والنتائج كانت سلبية بعد 5 أيام، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة، من شأنها أن تقلل من إنتشار الفيروس.

وتابع: أن فيروس كورونا في روسيا في التنازل بعد ارتفاع درجة الحرارة بها، لأنه عندما يكون الجو بارد يكون الانطلاق في الهواء الطلق كبير جدا، وإذا كانت الحرارة مرتفعة فيمكن إنطلاق العدوي المغلقة وليس المفتوحة، ما خفف من انتشار العدوى في روسيا، لكنها موجودة بسبب عمل الاقتصاد بها من مستشفيات وغيرها، لذلك فهو يطور نفسه كل فترة، لذلك هناك صعوبة لوجود لقاح.