أسيوط تكثف أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا

تواصل محافظة أسيوط حملات تطهير ورش ونظافة الشوارع والميادين بمختلف القرى والمراكز، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، حملة مكبرة لتطهير شوارع وميادين حي غرب أسيوط، بمشاركة خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، ومعدات الوحدة وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة من الشوارع والميادين.

كان محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بمواصلة أعمال النظافة، ورفع كافة المخلفات، وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع بصفة يومية، فضلاً عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي ووشفط الأتربة من الشوارع.