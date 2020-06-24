منظمة الصحة تتوقع بلوغ إصابات كورونا 10 ملايين عالميا الأسبوع المقبل

توقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن يبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، 10 ملايين حالة خلال الأسبوع المقبل.

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تادروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 470 ألف حالة، ولفت إلى أن بعض الدول تعاني صعوبات في الحصول على أجهزة التنفس الصناعي للمرضى المحتاجين بصورة ماسة إلى الأكسجين بغرف العناية المركزة.

وأكد جيبريسوس، أن المنظمة تحاول توفير ما يصل إلى 170 ألف جهاز تنفس صناعي خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب المدير العام للمنظمة، عن ترحيبه بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بتقييد أعداد الحجاج للعام الحالي على أن يؤدي الفريضة عدد محدد من الجنسيات التي تقيم بالمملكة بعد دراسة أجرتها الجهات السعودية المختصة بحثت فيها المخاطر.

وأكد جيبريسوس، أنه من الصعب التنبؤ بذروة تفشي المرض في بلد معين، مشددا على أن جميع الدول عليها مواصلة إيلاء الأهمية للإجراءات الاحترازية المعروفة من إجراء الاختبارات وعزل الحالات وتقفي أثر المخالطين، إلى جانب دراسة مخاطر التجمعات الكبيرة.