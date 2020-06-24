صديق قاتل زوجته بالدقهلية: أنا سبب جوازهم.. وماكنش مبين غدر

"بضغط على نفسي عشان أصدق".. يقول محمد صلاح صديق "ح" المتورط في قتل زوجته "الضحية إيمان"، بالدقهلية فالرجل الذي وقف إلى جوار صديقه ليشد أزره، خلال الجنازة، يتذكر تفاصيلها التي لا تنسى وسربت الشك إلى نفسه.

"كان واقف بيصلي الجنازة جانبي وكان طبيعي جدا مش متأثر، لدرجة أنه يخلي أي حد يشك فيه، وأنا واقف في لحظات مذهول من اللي شايفة ورد فعله، أنا مستغرب بس رجعت نفسي وقولت يمكن مصدوم ومش مستوعب، لحظات ولقيته بيمسك الكفن وبيقول مراتي لحد كان جانبنا، وحسيته بيضغط على نفسه عشان يعيط أو ينزل دموع.. وللأسف نزل دموع وخدع كل اللي كان واقف حواليه وواقف معاه".. يقول محمد صلاح صديق "حسين" المتورط في قضية مقتلها.

وأضاف صلاح لـ"الوطن": "مشفناش منه أي حاجة تدل على إنه جاحد بالطريقة دي"، فمنذ وصوله القاهرة قادما من العراق وهو لم يفعل أي شيء يجعل الذين تعاملوا معه يشكون به قائلا: "أنا أول واحد صاحبته بعد ما جه من العراق في 2012 وكنت سبب لجوازه من إيمان، كنت قريب منه جدا ولما كان بيدور ع عروسة أنا قولتله على إيمان بسبب معرفتى الكاملة بيها وباحترامها، وطبعا إن هو صاحبي ومن حبي ليه دليته عليها".

وتابع الصديق المصدوم في صديقه "من لحظة ما اكتشفت وأنا والله لحد دلوقتي بضغط على نفسي إنى أصدق اللي حصل.. والله عمره ما كان يبان منه الغدر دا خالص، ولا حتى بينفعل، ولا حتى عمره اتكلم معايا في مشاكل، ولا عمره اشتكى منها ولا هى راحت اشتكت منه لأهلها".