خليك في البيت.. موعد عرض "مشهور مش مشهور" على يوتيوب "الثقافة"

يقدم البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف"، غدًا الخميس الموافق 25 يونيو الحالي، عرض "مشهور مش مشهور" عن قصة "كلخاس" لأنطون تشيكون، ومن إعداد وإخراج مازن الغرباوي، وذلك في تمام 11 مساءً على قناة وزارة الثقافة المصرية على يوتيوب من هنـــــــا.

ويعقِّب على العرض الفنان الكبير دكتور سناء شافع، وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة و ضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك".

عرض "مشهور مش مشهور" عن قصة "كلخاس" لأنطون تشيكوف، بطولة سامي مغاوري، محمد طلبة، ديكور مصطفى التهامي، إضاءة مازن الغرباوي، إعداد موسيقى إسلام علي، العرض من إعداد وإخراج مازن الغرباوي.

يذكر أن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين 20 لـ50 دقيقة.