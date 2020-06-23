قبل عرضها على يوتيوب.. برومو "مشهور مش مشهور" يقترب من 100 ألف مشاهدة

بعد طرحه على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الثقافة المصرية، يقترب البرومو الدعائي لمسرحية "مشهور مش مشهور" من 100 ألف مشاهدة، وذلك قبل عرضها يوم الخميس المقبل على القناه الرسمية للوزارة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وتُعرض المسرحية ضمن مبادره "اضحك.. فكر.. اعرف"، والتي تطلقها وزاره الثقافة تحت إشراف الفنانيّن إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، وسامح بسيوني مدير فرقة المواجهة.

المسرحية مقتبسة عن قصة "كلخاس" للكاتب الروسي انطوان تشيكوف، ومن بطولة الفنان الكبير سامي مغاوري، ومحمد طلبة، ونادين خالد، وإخراج مازن الغرباوي.

وبحسب "الغرباوي"، حققت مبادرة "اضحك.. فكر.. اعرف" نجاحًا كبيرًا في وصول المسرح لكل بيت مصري عن طريق الإنترنت، ليفتح بابًا جديد لترويج عروض وزارة الثقافة التي حققت مشاهدات كبيرة منذ بداية عرضها.

وأوضح أن هذه المبادرات تثبت أن لدينا وزارة متطورة تواكب العصر والأحداث، و لديها الإمكانيات التي تؤهلها للنجاح في أي اختبار، و انها قادرة علي إدارة الأزمات بشكل إيجابي وفعال.

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