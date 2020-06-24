جامعة المنصورة تقفز 50 مركزا في تصنيف التايمز البريطاني

أعلنت جامعة المنصورة اليوم، أنه قفزت 50 مركزا متقدما خلال تصنيف التايمز البريطانى للتعليم العالى والذى كشف عن ترتيب أفضل الجامعات الناشئة في العالم التي لا يتعدى عمرها 50 عاما لعام 2020 ، حيث جاءت جامعة المنصورة في المركز 101 من أفضل 150 جامعة على مستوى العالم في هذا التصنيف .

وصرح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، إن تقدم الجامعة في التصنيف يعد اعترافا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين المكانة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي.

وأضاف أن تصنيف "تايمز" البريطاني يهدف لتصنيف أفضل الجامعات العالمية من خلال تطبيق عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمى الدولى للجامعة.

وذكر أن هذا التصنيف يصدر عن مجلس التايمز البريطانية، وكانت جامعة المنصورة صنفت فى المركز 151 خلال عام 2019 م ويعد تصنيف التايمز من أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات في العالم، حيث يعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء من خلال مقارنات أكثر شمولية ومتوازنة بين الجامعات، وذلك في خمسة مجالات هي التدريس "بيئة التعلم"، البحث العلمى "الحجم والدخل والسمعة"، الاستشهادات "تأثير البحوث"، النظرة الدولية "الموظفين والطلاب والبحوث"، ونقل المعرفة.