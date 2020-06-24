أحمد موسى: 6 دول من أعضاء مجلس الأمن يؤيدون مصر في قضية سد النهضة

أكد الإعلامي أحمد موسى، على أن هناك 6 دول من أعضاء مجلس الأمن يؤيدون مصر في أزمة سد إثيوبيا.

وقال موسى خلال حديثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن الولايات المتحدة الأمريكية، تقود جهدا كبيرا لعقد اجتماع أزمة سد إثيوبيا، وسيعقد بإذن الله على الرغم من أن هناك البعض يأمل في عدم انعقاده، مشيرًا إلى أن دولا كثيرة مع الموقف المصري في سد إثيوبيا.

وأضاف موسى، أن 6 دول من أعضاء مجلس الأمن يؤيدون الموقف المصري في سد إثيوبيا، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على حل هذا الأمر سياسيًا ودبلوماسيًا، وأن الرئيس السيسي يعد ويفي بوعوده.