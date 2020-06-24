عاجل.. الصين تعلن السيطرة على حالات الإصابة بـ كورونا في بكين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، السيطرة على حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي تم تسجيلها أخيرا في أكبر سوق جملة لبيع الأغذية بالعاصمة بكين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المتحدث باسم حكومة بلدية بكين "شيوي خه جيان"، نقلا عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن "بكين ما زالت تواجه وضعا معقدا فيما يتعلق بالفيروس مع اكتشاف حالات عدوى جماعية بين الأسر وأماكن العمل وحالات عدوى مجتمعية متفرقة".

ونقلت "شينخوا" عن رئيس لجنة الصحة ببلدية بكين "لي هاي تشاو"، قوله، إنه من بين 256 حالة سجلت في الأسبوعين الماضيين ثمة 253 حالة مرتبطة بتجمعات في سوق "شنفادي" لبيع اللحوم والخضار.

وأضاف "تشاو"، أن بكين سجلت في اليومين الماضيين رقما فرديا للإصابات المحلية بالفيروس بتسع حالات وسبع حالات على التوالي وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الحالات الجديدة إلى أرقام فردية منذ عودة ظهور الفيروس.

وسجلت بكين 256 حالة إصابة بعدوى محلية مؤكدة بعد نحو 57 يوما لم يسجل فيها أي حالات إصابة محلية.