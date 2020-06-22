الصين تفحص 3 مليون شخص لاحتواء "كورونا" في بكين

تواصل الصين محاولات السيطرة على تفشِّى فيروس كورونا المستجد فى بؤرته الجديدة بالعاصمة بكين، بعد ما سجلت السلطات الصحية الصينية، أمس، 26 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 22 إصابة فى بكين وحدها، والسلطات بصدد إخضاع أكثر من مليونى شخص لفحوص بهدف احتواء الوضع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وفتحت السلطات المحلية فى العاصمة 2000 مركز للفحص، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة، التى أكدت جمع 2.3 مليون عينة حتى الآن، وقال مسئول فى المركز الصينى للسيطرة على الأمراض إن بؤرة الوباء الجديدة تحت السيطرة، لكن ستواصل تسجيل إصابات جديدة.

وأعلن معهد علم الأحياء بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، أمس، أن باحثين صينيين بدأوا المرحلة الثانية من اختبار لقاح محتمل لفيروس كورونا على البشر، وفقاً لما نشرته وكالة «رويترز».

وقال المركز فى بيان: «بدأت المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية على اللقاح وهو واحد من 6 لقاحات محتملة يختبرها العلماء الصينيون على البشر، وستحدد المرحلة الثانية الجرعة اللازمة وتواصل تقييم ما إذا كان اللقاح بإمكانه أن يستحث نظام المناعة دون أى مشكلات».

وما زالت تعانى أمريكا الجنوبية من ارتفاع الإصابات بشكل شرس، حتى أصبحت على عتبة الـ2 مليون مصاب، نصفهم فى البرازيل بعد أن حصد الوباء أرواح نحو 50 ألف شخص، بينما أفادت بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى العالم انخفض إلى 113 ألفاً خلال اليوم الماضى مقابل 176 ألفاً فى الإحصائية السابقة.

ودعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى إبطاء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، واصفاً إياها بأنّها «سلاح ذو حدين»، قائلاً إن الولايات المتحدة أجرت حتى الآن اختبارات لنحو 25 مليون شخص، وهو ما يزيد بكثير عما قامت به دول أخرى.