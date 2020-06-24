مكرم محمد أحمد: حاولت يكون مشواري في مهنة الصحافة مفيد

وجه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، التحية للصحفيين، ولكل من أسهم بشكل أو بآخر لحماية حرية الكلمة وحرية التعبير، معربا عن أمنياته باستكمال هذه المهنة دورها.

وأكد مكرم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه لا يستطيع القول أنه راضي عن الفترة التي أداها بسنوات رئاسة المجلس: "في حاجات لم نحقق النجاح الكامل لها، وحاجات مشينا بيها نص المشوار، وأعتقد إننا لم نتسبب في ضرر لأحد، وحاولنا أن يكون مشوارنا في هذه المهنة مفيد".

وأضاف مكرم محمد أحمد: "حاولنا أن نضع مهنة الصحافة في مكانة راقية، ونحسن التعامل مع مهنة الصحافة، وحاولت أن أبذل غاية جهدي من أجل مهنة الصحافة".