في أول تطبيق فعلي لقوانين الهيئات.. تعديل التشكيل لـ9 أعضاء بدلا من 13

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عدة قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام، وتشمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، حيث تولى كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة مع استمرار حسين زين في رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.

ويعد هذا التشكيل هو أول تطبيق فعلى لقوانين الهيئات الإعلامية الثلاث، وهي قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، والقانون 178 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام، حيث تضمنت تقليص عدد أعضاء الهيئات لـ 9 بمن فيهم الرئيس بدلا من 13 عضوا في التشكيل السابق.

ونصت المادة (73) من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، يختارون على الوجه الآتى:

1- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5- عضو من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية.

.6- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

7- عضوًا من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

8- عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.

9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.

فيما نصت المادة 7 من قانون 179 لسنة 2018 والخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، على أن تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة أعضاء على النحو الآتى:-

1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية

4- عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

5- عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

6- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.

7- عضو من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

كما نصت المادة 7 من قانون 178 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام على أن تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء على النحو الآتى:-

1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5- اثنان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

6- ممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه.

7- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من أعضائها العاملين بالصحافة القومية بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة.

8- عضو من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.