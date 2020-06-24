خالد عكاشة: نمر بمرحلة حرجة وعلى الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القيادة السياسية، تتعامل مع كل الأزمات التي تواجهها مصر في الملفات والأولويات المختلفة، وتم رصد حملة إعلامية من جماعة الإخوان للتشكيك في الإجراءات التي تقوم بها الدولة خلال الملفات الخارجية التي تمس الأمن القومي المختلفة.

وأضاف "عكاشة" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن كل الأزمات التي تواجهها مصر، يعمل على كل منها لجنة مختصة، لديها خطط قصيرة وطويلة الأمد، موضحا أنه يجب على كل المواطنين الاصطفاف، وأن يكونوا على قلب رجل واحد في تلك المرحلة الحرجة: "مفيش وقت للتغريد خارج السرب، رئيس الدولة يتحدث عن أقصى الحدود الغربية، ولم تحدث من رئيس سبقه".

وأكد أن هناك الكثير من الدول الإقليمية، تقوم حاليا ضبط توجهاتها، وذلك بعدما أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسائله خلال تفقده الأخير لعناصر القوات المسلحة، في الحدود الغربية، مشيرا إلى أن الرئيس لديه قدر عال من الثقة، ولديه فرق وطقم عمل من الكفاءة، أوصلته لما هو عليه الآن، ويجب على كل المواطنين، التسلح بالوعي في المواقف المختلفة، التي تستدعي الثقة بالنفس والجدية في كل السلوكيات، مع توفير مناخ جيد لمواجهة تلك التحديات: "أحنا الظهير للجنود على الجبهة الغربية وغيرها من الجبهات المصرية المختلفة، وهناك حجم تحديات كبير".