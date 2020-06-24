حزب الغد يعلن دعمه للرئيس السيسي في التصدي للعزو التركي في ليبيا

أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، على تأييد الحزب ودعمه لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الصارم تجاه التوسع التركي في ليبيا، ومحاولة أردوغان تحويل ليبيا إلى مرتع للميليشيات الإرهابية المؤجرة وجعلها منطقة نفوذ له على غرار ما يحدث في سوريا.

وأضاف موسى في بيان، أن الموقف المصري يحافظ على مستقبل ليبيا، كما أنه يصون أمن مصر واستقرارها، ولن يقبل الأشقاء في ليبيا الاحتلال التركي لبلادهم، ولن يقبلوا أن تتحول بلادهم إلى منطقة مفتوحة ومستباحة لتهديد أمن مصر.

وتابع رئيس حزب الغد، أن الموقف المصري يتمتع بالدعم الكامل من البرلمان الليبي المنتخب والممثل الشرعي للأمة الليبية، كما أنه يتمتع بدعم عربي كبير من السعودية والإمارات والبحرين والأردن وغيرهم، وهناك محاولات أممية تقودها دول كبيرة لنزع الشرعية عن حكومة السراج التي سهلت لأردوغان دخول ليبيا واحتلالها.

وطالب موسى ممثلي الشعب الليبي، بسحب الثقة من حكومة السراج التي أطاحت بسيادة ليبيا وتسببت في احتلالها واستقدام المليشيات الإرهابية إلى الأراضي الليبية.