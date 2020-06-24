"الأعلى للجامعات الخاصة": امتحانات السنوات النهائية مطلع يوليو المقبل

قرر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، انطلاق أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، على أن يترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقاً لظروف كل جامعة على حدة.

رؤساء الجامعات مسئولون عن تحديد المواعيد والجداول

وقرر المجلس، مد العام الجامعى لهذا العام إلى 15 سبتمبر المقبل، نظراً لامتداد أعمال الامتحانات فعلياً لهذا العام لما بعد 31 يوليو 2020، نظراً للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام، وحتى يتم إعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من الامتحانات.

وأوضح المجلس أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج، وستتولى إدارة التجنيد من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

واطمأن الدكتور خالد عبدالغفار على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقاً للقواعد والإجراءات التى سبق أن أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ومتابعة آخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 -2020، مؤكداً ضرورة تطبيق الجامعات لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

يجوز لطلاب البكالوريوس والليسانس الاعتذار

وقال المجلس إنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون فى أداء الامتحانات لهذا الفصل، نظراً للظروف الراهنة، التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات ووفقاً للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات، سواء بتقديم الطلب ورقياً أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، على أن يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن عدم أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب فى الفصل الدراسى الثانى، أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة، فيمكن تقديمها فى أى وقت وفى كلتا الحالتين، لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوباً.

وقررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس الأمناء، توفير كميات كبيرة من الكمامات وأدوات التطهير الشخصية لتوزيعها على الطلاب منذ لحظة الوصول إلى أبواب الجامعة، وقبل دخول الامتحانات.

وقال الدكتور محمد العزازى، رئيس الجامعة، إنه سيتم تطبيق الإجراءات على الامتحانات التحريرية العملية والإكلينيكية، وتشمل اتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب. وأوضح أنه سيتم إعداد الجداول بكل كلية لتكون على فترة واحدة، كما يتم العمل خلال فترة الامتحان بشكل مركزى، لتسيهل دخول الطلاب للجامعة بسهولة ويسر، حيث يراعى ترك مسافات بين الطلاب فى جميع اللجان.

وقال الدكتور مختار الظواهرى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تحديد تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية للعام الدراسى 2019-2020، حيث تبدأ إجراءات وآليات عقد الامتحانات الخاصة بطلاب السنوات النهائية، للحفاظ على مستقبل الطلاب، ومن أجل حماية مستقبل مصر. وأكد ضرورة التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات، مع التنبيه على الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة على الأقل.

وفيما يخص الجامعات الحكومية، قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن امتحانات الفرق النهائية لكليات الجامعة لهذا لعام ستبدأ يوم 12 يوليو المقبل، مؤكداً تطبيق الجامعة لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وأعلن رئيس الجامعة عن بدء إعادة التسكين بالمدن الجامعية استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات، مشيراً إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل يوم 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020، وذلك لمن يرغب فى السكن، موضحاً أن التقديم متاح لمن سبق لهم التسكين، أو ممن لم يسبق لهم التسكين.

"القناة": استقبال طلاب السنوات النهائية بالمدن الجامعية 29 يونيو

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال طلاب السنوات النهائية الراغبين فى الإقامة بالمدينة خلال فترة الامتحانات، المقرر عقدها أول يوليو المقبل.

فيما أوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا القرار يطبق على طلاب السنوات النهائية من المقيدين فى المدن الجامعية للعام الجامعى 2019 - 2020، بدءاً من يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2020.