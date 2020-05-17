المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية علوم التغذية بجامعة حلوان

وافق المجلس الأعلى للجامعات أمس بجلسته رقم ٧٠٠ المنعقدة برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبر تقنية الفيديو كونفرانس على إنشاء كلية علوم التغذية و مشروع اللائحة الداخلية المقترحة لها.

و أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على دعم هذه الكلية الوليدة التي تهدف لخدمة المجتمع من خلال تخصصاتها الفريدة مشيراً إلى تجهيزها وفقًا لأعلى معايير الجودة فى إطار خطة الجامعة الاستراتيجية الرامية إلى توفير تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

و قام علماء و خبراء التغذية بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلى برئاسة الدكتورة هناء الحسينى بدراسة مستفيضة لمدة ثلاث سنوات من أجل إنشاء هذا الكلية التى تضم عددًا من الأقسام فى مجال التغذية متمثلة فى قسم التغذية العامة و تغذية المجتمعات و علوم الأغذية و التغذية العلاجية.

وقامت لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تضم كليات الطب والزراعة بإيجاز اللائحة الداخلية للكلية بعد إجراء عدة تعديلات عكفت عليها الدكتورة سهام ثروت.

و جدير بالذكر أن موافقة المجلس على إنشاء الكلية جاءت بعد إيفاد لجنة متخصصة للوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنشائها .