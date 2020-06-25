بعد إعلان خطط التعايش الجديدة: حملات توعية موسعة لمواجهة انتشار "كورونا".. ومبادرات شعبية لدعم المصابين

أعلنت غالبية محافظات الجمهورية عن بدء تطبيق خطط وإجراءات صارمة للتعايش مع فيروس «كورونا»، فى أعقاب إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، عن رفع حظر التجول، وإعادة فتح بعض المنشآت الخدمية والترفيهية ودور العبادة، اعتباراً من يوم السبت المقبل، مع صدور تعليمات مشددة من جانب المحافظين بإغلاق أى منشأة تخالف التعليمات والضوابط المقررة لاستئناف نشاطها، فى الوقت الذى انطلقت فيه حملات مكبرة للتوعية بهذه الإرشادات فى مختلف المحافظات.

المحافظات تبدأ تطبيق خطط صارمة للتعايش مع الفيروس وتعليمات مشددة بإغلاق المنشآت المخالفة.. وإصابة مدير "إسعاف المنوفية"

وقال محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، إنه تم وضع خطة صارمة للتعايش مع «جائحة كورونا»، وتم إصدار تعليمات مشددة إلى رؤساء المدن ومديرى المديريات، بشأن الاشتراطات العامة لفتح المطاعم والمقاهى، بعد القرارات الجديدة التى اتخذتها الدولة لتخفيف قيود الحظر على المواطنين، وتقضى الخطة بقيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، وفى حالة المخالفة يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة، بالإضافة إلى استقبال نسبة 25% من الطاقة الاستيعابية كحد أقصى، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، وبالنسبة للعائلات يكون الحد الأقصى 6 أفراد.

وأوضح المحافظ أن الخطة تقضى بتشغيل المصاعد، إن وجدت، بنسبة 50% من طاقتها، وغلق أماكن ألعاب الأطفال، وحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة، ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول مَن لديهم أعراض «كورونا»، وتوفير المطهرات فى مدخل المنشأة، والالتزام بضوابط تشغيل المطاعم، وحظر تقديم «الشيشة»، وإزالة المفارش القماش على موائد الطعام، واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام، وفى حالة استخدام مفارش قماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام، وتوفير وسائل التعقيم على موائد الطعام.

كما وجّه «الهجان» بوضع ملصقات أرضية لتنظيم انتظار المواطنين أمام دورات المياه والمصاعد، والالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دورى، وتعقيم دورات المياه بعد كل شخص، باستخدام المطهرات المعتمدة من وزارة الصحة، وكذلك تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم، ووضع الإرشادات التوعوية فى جميع أنحاء المنشأة، وتوفير سلال مهملات تُفتح بالقدم، دون الحاجة إلى اللمس، فى الحمامات والمطابخ، والتخلّص من النفايات بشكل آمن، وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وبالنسبة للإجراءات المتبعة إزاء المواطنين، فقد شدد المحافظ على قياس درجة الحرارة لجميع العاملين يومياً، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأى حالة إصابة يتم اكتشافها، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية ومواد التطهير للعاملين، من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، والتزام العاملين فى المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل مَن يعانون من أعراض مرضية، وتوعية العاملين بجميع المعلومات الخاصة بفيروس «كورونا»، والإجراءات الوقائية فى التعامل مع الفيروس.

وبالنسبة لرواد المنشآت التجارية والترفيهية، فقد وجّه محافظ القليوبية بضرورة تقليل التزاحم ومنع التدافع عند مدخل المنشأة، من خلال آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية، أو عبر التليفون، أو أى وسيلة أخرى، وأكد المحافظ على الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعميم تلك التوجيهات، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وموافاته دورياً بأى مستجدات فى هذا الشأن.

وشهدت محافظة القليوبية عدة مبادرات لمجابهة فيروس «كورونا»، وتقديم يد العون للمصابين، حيث تطوع 12 طبيباً من أبناء قرية «المريج»، بدائرة مركز شبين القناطر، بتخصيص ساعات محدودة من وقتهم يومياً لمتابعة المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلى، وتقديم جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم، وتوفير احتياجاتهم من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً أن القرية تعانى عجزاً فى الخدمات الطبية، وفى ظل عدم توافر أى مكان بمستشفى شبين القناطر لحجز المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بشكل يومى.

وقال محمد فتحى، أحد الشباب المشاركين فى المبادرة، إنه تم الاتفاق مع عدد من المعامل بمدينة شبين القناطر لإجراء الأشعات والتحاليل اللازمة للمصابين، بنسب خصم تتخطى 25%، كما يُجرى توفير سيارة إسعاف، باسم جمعية تنمية المجتمع المحلى، لنقل المصابين والحالات الحرجة، إذا لزم الأمر، إلى مستشفيات العزل، بالإضافة إلى توفير «موتور» للرش، ومواد التطهير، حيث يُجرى تعقيم جميع أنحاء القرية بشكل يومى، لافتاً إلى أن شباب القرية يتكفلون بتوفير جميع السلع والمواد الغذائية للأسر المصابة بالحجر المنزلى، من خلال تبرعات «أهل الخير».

كما أطلق شباب قرية «أبوزعبل»، بمحافظة القليوبية أيضاً، مبادرة «عطاء»، لتقديم الدعم الطبى والنفسى لمصابى «كورونا»، الذين يخضعون للحجر المنزلى، بمشاركة عدد من الأطباء أبناء القرية، وذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية تجاه بلدتهم، وإيماناً منهم بأن مكافحة الفيروس تتطلب التكاتف مع جهود الحكومة فى احتواء هذه الأزمة الطارئة، وتتكفل المبادرة بتوفير أجهزة لتوليد الأكسجين للمرضى، وأنابيب الأكسجين للحالات الأكثر صعوبة، وتوفير أجهزة قياس نسبة الأكسجين، والأدوية المطلوبة وجميع الاحتياجات للحالات المصابة داخل العزل المنزلى.

وبينما سجلت محافظة القليوبية 135 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أظهرت بيانات وزارة الصحة، بالإضافة إلى استقبال 16 مصاباً من المحافظات الأخرى، فقد أعلن مستشفى قها المركزى، المخصص لعزل المصابين، عن تعافى 10 حالات جديدة، وخروجهم من المستشفى بعد اكتمال شفائهم تماماً، وقال رئيس الفريق الطبى السابع، الدكتور محمود حسب الله، إنه بخروج 10 متعافين أمس يرتفع عدد الحالات المسجلة بالمستشفى منذ بدء الجائحة إلى 291 حالة.

وفى محافظة المنوفية، أكد الدكتور عبدالبارى العجيزى، مدير عام الطب العلاجى، المتحدث باسم مديرية الصحة، إصابة الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف، بفيروس «كورونا»، حيث تم نقله إلى مستشفى «أبوخليفة» فى الإسماعيلية، مشيراً إلى أنه يرقد حالياً فى غرفة العناية المركزة، ووصف حالته العامة بأنها «مستقرة»، بينما أكد الدكتور محمد الصاوى، مدير مستشفيات جامعة المنوفية، فى تصريحات لـ«الوطن»، شفاء 30 حالة، من بين 37 طبيباً من العاملين بمستشفيات الجامعة، من الإصابة بفيروس «كورونا»، بعد توفير كل الدعم اللازم للأطقم الطبية، سواء داخل المستشفى أو خارجه.

كما أطلقت محافظة الغربية حملة مكبرة للتوعية بطرق مكافحة فيروس «كورونا»، من خلال توزيع ملصقات للتعريف بمخاطر الفيروس، وكيفية تجنب الإصابة، وقال نائب المحافظ، الدكتور أحمد عطا، إن هذه الحملة تأتى فى إطار سلسلة من الحملات المستمرة لدعم جهود الدولة فى مجابهة الفيروس، موضحاً أن الحملة للتوعية عبر ملصقات تم لصقها فى الأماكن العامة والتجمعات والمقاهى والنوادى ووسائل المواصلات والمستشفيات والأماكن العامة؛ لنشر التوعية وطرق الوقاية بين المواطنين، وبالفعل بدأت الأوتوبيسات العامة تجوب شوارع مدن المحافظة بعد تزويدها بملصقات الحملة.

وشهدت محافظة شمال سيناء انتشار عدد من الفرق الشبابية على الشواطئ بمدينة العريش؛ لمساعدة الأجهزة الأمنية فى منع المواطنين من التوافد على الشواطئ، فى المنطقة الممتدة من «غرناطة» حتى «المساعيد»، بطول 12 كيلومتراً، وقال مدير الشباب والرياضة، إيهاب حسن، إن الهدف من نشر فريق «طلائع البرلمان»، التابع للمديرية، على الشواطئ، ليس فقط توعية المواطنين، وإنما المساعدة فى تنفيذ التعليمات المقررة بمنع الزحام والاختلاط على الشواطئ.

وسجل مستشفى إسنا، جنوب محافظة الأقصر، أمس، حالة ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس «كورونا»، وهى العملية الـ15 التى تُجرى بالمستشفى بعد تخصيصه لعزل المصابين، بالإضافة إلى خروج 18 آخرين من المستشفى، ليرتفع عدد حالات الشفاء المسجلة بمستشفى إسنا إلى 738 حالة، فى الوقت الذى شهد فيه مستشفى أسوان التخصصى حالة الولادة الخامسة لسيدة مصابة بالفيروس، ليلة أمس الأول، كما أعلنت مديرية الصحة فى بنى سويف عن تعافى 18 حالة من المصابين بفيروس «كورونا»، والذين كانوا يخضعون للعلاج فى مستشفى الواسطى المركزى.

بينما أكد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسيوط، أن عدد حالات الشفاء المسجلة بالمستشفى بلغ 55 حالة، من بين 131 مصاباً بفيروس «كورونا»، توفى 18 منهم، بينما ما زالت 58 حالة قيد العلاج، من ضمنها 11 حالة حرجة، و47 مصاباً حالاتهم مستقرة، كما أعلنت إدارة مستشفى قنا العام عن شفاء 7 حالات جديدة، من بينهم طبيب بمستشفى الحميات.