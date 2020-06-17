34 متعافيا من كورونا يغادرون مستشفيات العزل بجنوب سيناء

قال مصدر بديوان عام محافظة جنوب سيناء، إن 34 متعافيا من فيروس كورونا المستجد، خرجوا من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن معدل الشفاء من الفيروس يسير بخطى سريعة، حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين 129 حالة على مستوى جميع المدن منذ ظهور الفيروس بالمحافظة وحتى الآن.

وأوضح أن إجمالي عدد المصابين على مستوى المحافظة بلغ 306 حالات، بينهم 4 حالات وفاة، و 173 حالة ما زالت تتلقى العلاج داخل مستشفيات العزل، بينما بلغ أجمالي عدد المخالطين للحالات المصابة 5662 شخصا، لم تظهر عليهم أعراض المرض، وجرى عزلهم في منازلهم مع متابعتهم باستمرار.