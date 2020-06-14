"يوميات كورونا": مستشفيات العزل تودع المزيد من المتعافين وسط احتفالات الأطقم الطبية

وسط احتفالات وإشادات ودعوات، واصلت أعداد المتعافين من فيروس كورونا الارتفاع، اليوم، بتسجيل مستشفيات العزل فى المحافظات المزيد من حالات الشفاء يومياً، ففى الدقهلية، أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، عن احتفال الأطقم الطبية بمغادرة 30 متعافياً من مستشفى الحجر الصحى فى تمى الأمديد، موضحاً فى تصريحات صحفية أن «المتعافين أشادوا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما وجهوا الشكر إلى الأطقم الطبية».

خروج 11 متعافيًا من "الصداقة الجديدة" بأسوان

وتماثل 11 مصاباً للشفاء فى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة ونزل الشباب بطريق السادات بمدينة أسوان، اليوم، وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائى، فى تصريحات صحفية، إن «مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة مجهز لاستقبال حالات العزل، بالإضافة لـ13 مستشفى آخر متفرقة فى مراكز أسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو».

"صحة كفر الشيخ" تسجل 170 حالة شفاء

وقالت مصادر فى «صحة كفر الشيخ» إن حالات التعافى ارتفعت إلى 170 من إجمالى 885 حالة إيجابية، مشيرة إلى توافر جميع المستلزمات والأدوية ومهام الوقاية فى مخازن ومستشفيات المديرية، واتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، فيما أكدت مديرية الصحة فى بيان صحفى استمرار متابعة توزيع الأدوية لحالات العزل المنزلى، طبقاً لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، ومتابعة المخالطين بصفة يومية، وناشدت المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات.

وتعافت سلمى أبوعياد، مدير الطوارئ فى مستشفى الإسماعيلية العام، من كورونا، وغادرت مستشفى أبوخليفة للعزل، اليوم، مع ثبوت سلبية التحليل الثانى لها، بينما قالت المتعافية فور خروجها، إنها تقضى 14 يوماً فى العزل المنزلى قبل عودتها إلى العمل، موضحة أنها دخلت مستشفى العزل فى أبوخليفة منذ أسبوعين، بعد شعورها بأعراض الفيروس، نتيجة مخالطتها للحالات المصابة فى عملها.

وأدى الفريق الطبى فى مستشفى العجمى العام، غرب الإسكندرية، صلاة الجنازة على أخصائية العلاج الطبيعى، الدكتورة هبة نبيل، التى انضمت إلى قوائم شهداء كورونا من أبناء الجيش الأبيض، ونعت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المستشفى، الطبيبة الراحلة، التى كانت تعمل أخصائية علاج طبيعى فى مستشفى أبوقير العام.

فى أسيوط، توفى خالد فرغلى، السائق فى مرفق الإسعاف، متأثراً بإصابته بكورونا، بعد خضوعه للعلاج فى مستشفى الراجحى الجامعى المخصص للعزل، ليصبح أول حالة وفاة بين رجال الإسعاف فى المحافظة، وقال الدكتور مصطفى محمود، مدير مرفق الإسعاف، إن السائق كان يعمل فى وحدة إسعاف الكيلو 103 على الطريق الصحراوى الشرقى، وتوفى متأثراً بإصابته بكورونا بعد عزله فى المستشفى الجامعى.

وأوضح أن السائق أصيب مع زميله محمد شوقى، إلا أن الآخر تعافى، بينما كانت حالة خالد حرجة، ما دفع زميله للتوجه إلى بنك الدم ليتبرع بالبلازما له، فى محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن تكليف بنك الدم فى المستشفى الجامعى الرئيسى باستقبال الراغبين فى التبرع بالبلازما، ممن مر على تعافيهم من الإصابة بكورونا 14 يوماً، بعد آخر مسحة تثبت سلبيتها، موجهاً الدعوة إلى جميع المتعافين ممن تنطبق عليهم الشروط بالتوجه إلى بنك الدم للتبرع بالبلازما.

وأعلنت الإدارة الصحية فى الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم، عن تسجيل أول وفاة بكورونا فى المدينة، اليوم، والثانية على مستوى المحافظة، وقال الدكتور محمد حسن، مدير الإدارة الصحية، إن الوفاة لرجل عمره 78 سنة، كان محتجزاً فى قسم العزل بمستشفى العريش العام، وهو من أبناء قرية الكراشين على ساحل الشيخ زويد، لافتاً إلى أن جنازة المتوفى ستكون محدودة، وتقتصر على أفراد الأسرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال الدكتور عبدالباسط إدريس، مدير إدارة الحجر الصحى فى الشئون الصحية بالأقصر، إن 12 شخصاً من أسرته أصيبوا بكورونا، وجميعهم يسكنون عمارة مكونة من 3 طوابق فى قرية البحرى قمولا، التابعة لمركز نقادة بقنا، مضيفاً أن «نتائج المسحات أكدت إيجابية إصابة 12 فرداً من الأسرة، ومعظمهم يتلقى العلاج منزلياً، تحت إشراف مسئولى الصحة».

وكشفت مصادر فى مديرية الصحة بالمنوفية عن إصابة الدكتورة شيرين مسعد، مدير العلاج الحر فى المديرية، بفيروس كورونا، وعزلها منزلياً طبقاً لبروتوكول وزارة الصحة، مضيفة أن «مسعد ظهرت عليها الأعراض فأجرت الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل والأشعة اللازمة، وتأكدت إصابتها بالفيروس، لتكون ثالث قيادة تصاب بكورونا بين العاملين فى مديرية الصحة، بعد الدكتور عبدالبارى العجيزى، مدير الطب العلاجى، والدكتور أحمد الهوارى، مدير مستشفى الشهداء المركزى».

وقرر مجلس نقابة صيادلة المنوفية فى اجتماع طارئ، مساء أمس، صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة أى صيدلى يتوفى نتيجة إصابته بكورونا، طبقاً للائحة صندوق النقابة، بالإضافة لمبلغ 50 ألف جنيه من النقابة العامة، لافتاً إلى صدور قرار من اتحاد نقابات المهن الطبية بصرف مبلغ 20 ألف جنيه لأى عضو مصاب، و50 ألف جنيه فى حالة الوفاة.

وفى بيان صحفى، أكدت جامعة السادات تعافى رئيسها الدكتور أحمد محمد بيومى، وخروجه من العزل المنزلى، وقال «بيومى» إنه تعافى من فيروس كورونا، وكذلك الدكتور حمدى عمارة، نائب رئيس الجامعة، حيث أصيبا بكورونا منذ أيام، وأعلنا دخولهما العزل المنزلى، مع تناول جرعات العلاج المحددة فى بروتوكول وزارة الصحة.

وأعربت الحاجة حبيبة محمد عبدالرحمن، 90 سنة، أكبر متعافية من كورونا فى القليوبية، بعد مغادرتها الحجر الصحى فى مستشفى قها للعزل، اليوم، عن سعادتها بالشفاء من الفيروس.

كما أعلن مستشفى ناصر العام عن خروج وتعافى طفل كان مصاباً بـ«كورونا» بعد تحسن حالته وتعافيه من الفيروس.