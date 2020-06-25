خالد عكاشة: رسائل السيسي وصلت سريعة لدول العالم بخصوص ليبيا

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للحدود الغربية للحديث من هناك، لإرسال عدد من الرسائل للخارج، حيث أرسل رسائل سريعة لمن يعنيه الأمر المجتمع الأوروبي وأمريكا وروسيا وكذا تركيا وقطر: "شافوا المشهد على الطبيعة، وليست خطة عنترية".

وأضاف "عكاشة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الدولة القطرية تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأشارت الكثير من التقارير الدولية، إلى أن وقوف قطر وتركيا والإخوان وراء الفوضى المسلحة، يثبت وجود ذلك الثلاثي على خط واحد، موضحا أن النظام القطرى أنفق الكثير من أموال شعبه، لخدمة المشروع الإخوانى، وهو المشروع الذي لم يكن ليذهب سوى بقيام ثورة 30 يوليو.

وأكد أن التدخل المصري مشروع، ومن حق مصر أن تقوم به في ليبيا، ولكنه ليس السيناريو المصري الوحيد، وقامت مصر من قبل، بتوجيه خطاب شديد اللهجة لمن يدير ذلك الملف وتلك الأزمة برمتها، مشيرا إلى أن مصر تتصرف بمنتهى الشرف والأمانة في القضية الليبية.