فيديو.. وزير خارجية عمان: مصممون على منع تكرار سيناريو سوريا في ليبيا

أوضح وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن هناك إجماعا على أهمية الحل السياسي في ليبيا، وتفادي تكرار سيناريو الأزمة السورية، معربًا عن شعوره بالأسى للوضع الحالي في ليبيا، وعبّر عن أمله في العمل على إخراج الشعب الليبي من هذه المحنة الكبرى، مضيفًا: "نسعى إلى معالجة هذا الوضع بالوسائل السلمية، وإنه لمن المفيد أن يجد أي منا لأخيه عذراً في مثل هذه الأوضاع".

وأكد بن علوي، أن الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد بالأمس، كان مهما للغاية وهذا ناتج عن الإحساس بأهمية العمل العربي المشترك وهناك جهودا عربية لتقريب المواقف بين الفرقاء الليبيين، "كل الدول العربية أبدت وجهة نظرها، لكن أريد أن أؤكد أن كلها متفقة أن لا حل إلا الحل السياسي لأن هو أفضل حل للجميع، لذلك، سنعمل على آلية تؤدي لحل سياسي مقبول يرضي كل الأطراف الليبية والدولية".

وسلطت قناة "مداد نيوز" السعودية، الضوء على الاجتماع الطارئ الذي عُقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية لمناقشة تطورات الأزمة الليبية والرد على التجاوزات التركية والاعتداء على البلد العربي، وذلك خلال تقرير عرضته على موقع "يوتيوب".

وأوضح "التقرير"، أن وزراء خارجية العرب أكدوا ضرورة ضمان وحدة وسلامة الأراضي الليبية وإلزام تركيا بعدم إرسال المرتزقة الأجانب إلى ليبيا والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، كما رحب الحضور بمبادرات الحل السياسي وتمسكوا برفض التدخل العسكري الخارجي وضرورة وقف نقل المتطرفين والإرهابيين السوريين إلى ليبيا.

وأشار التقرير، إلى تأكيد وزراء خارجية العرب على أهمية دول الجوار في إنهاء الصراع الليبي وأن لمصر الحق الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها القومي وحماية حدودها كما شددوا على أهمية استعادة مؤسسات الدولة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وكان المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أكد أن الشعب الليبي سيطلب رسميًا من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والمصري ودفاعًا شرعيًا عن النفس حال قيام المليشيات بتجاوز خط "سرت - الجفرة"