تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في تعز باليمن

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز باليمن، اليوم، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن إجمالي الإصابات المسجلة وصل إلى 218 حالة تماثل منها 45 حالة للشفاء وإجمالي عدد الوفيات 58 حالة، و115 حالة نشطة.

وأعلن اليمن، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد إلى 1015 حالة بعد تسجيل 23 إصابة جديدة في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء في بيان إنها سجلت 13 وفاة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 274 حالة.

وأضافت اللجنة اليمنية، أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 379 بعد تسجيل 23 حالة شفاء جديدة في خمس محافظات.