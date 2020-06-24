العراق: سقوط 5 قذائف هاون على قرى حوض الوقف شمال شرقي بعقوبة

أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، تعرض قرى حوض الوقف في محافظة ديالى، اليوم لهجوم بـ 5 قذائف هاون.

وأوضحت الوكالة، أن قرى المخيسة وأبو كرمة ضمن أكبر حوض زراعي شمال شرقي بعقوبة، تعرضت إلى هجوم بقذائف هاون أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.

ودمرت قوة أمنية مشتركة عراقية، في وقت سابق، اليوم، 3 مضافات لتنظيم داعش الإرهابي بعملية نوعية شمال شرقي بعقوبة في مركز محافظة ديالي.

وقال مصدر أمني، في تصريحات، اليوم، إن قوة امنية مشتركة من استخبارات ومكافحة الارهاب والجيش وبعملية نوعية لتعقب خلايا داعش في منطقة نارين والخلاوية بضواحي ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة أسفرت عن تدمير 3 مضافات لداعش ودراجة نارية وزورق.

وأضاف المصدر الأمني، أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.