الإمارات تسمح بحرية الخروج والعودة للأفراد بدون تقييد

أعلنت الإمارات السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتبارا من اليوم، كما أعلنت السلطات الإماراتية، استكمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة اعتبارا من اليوم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأشارت المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، إلى استمرار إجراء فحوصات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بوتيرة مرتفعة، حيث تم إجراء 44291 فحصا جديدا، كشفت عن تسجيل 450 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية الصحية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الدولة إلى 46133 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأعلنت الضحاك، شفاء 702 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 34405 حالات، فيما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 307 حالات، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في مؤسساتنا الصحية 11421 حالة.