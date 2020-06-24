روسيا: مستعدون للمساهمة في إطلاق محادثات إسرائيلية - فلسطينية مباشرة

عبر الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، اليوم، عن استعداد موسكو لاتخاذ خطوات لبدء المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين، وذلك بصفة روسيا عضوًا في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط "تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

وأشار نيبنزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، إلى أن ضم جزء من الأرض الفلسطينية سيكون له أثرًا سلبيًا على كل من الحوار الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال المبعوث الروسي، "إن التعاون الدولي في الوقت الراهن أكثر أهمية من أي وقت مضى للتقدم في عملية السلام، وروسيا باعتبارها عضو في اللجنة الرباعية مستعدة لاتخاذ كل خطوة ممكنة لبدء محادثات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، في 17 مايو الماضي، إن الوقت قد حان لضم بعض الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لبناء مستوطنات يهودية، وفي 25 مايو أكد نتنياهو أنه يعتزم اتخاذ خطوات لضم أجزاء من الضفة الغربية في شهر يوليو.