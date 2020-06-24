فلسطين: نرفض مبدأ الضم سواء كان لمساحة صغيرة أو كبيرة من أرضنا

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مع منسق الأمم المتحدة الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكجولدريك، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب الوضع السياسي والصحي في فلسطين.

وشدد أشتية، في تصريحات، نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، على رفض مبدأ الضم سواء كان لمساحة صغيرة أو كبيرة من الأرض، وأن على العالم الحذر من إمكانية توجه إسرائيل إلى عملية ضم متدرجة لاحتواء رد الفعل الدولي.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بها مستوطنات يهودية، وفي حال تمريرها، يعني ذلك أن إسرائيل ستسيطر على جزء كبير من الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون من أجل دولة مستقلة خاصة بهم في المستقبل.

وأطلع أشتية، الضيفين على مستجدات الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي الوباء، معتبرا أن الموجة الجديدة جاءت أبكر مما كان متوقعا، ولكن الأمر ما زال تحت السيطرة.

وناقش الطرفان، دور منظمات الأمم المتحدة في دعم الحكومة الفلسطينية في تعدي بعض الصعوبات التي انعكست على الأمور الحياتية للناس عقب وقف التنسيق مع الاحتلال، لا سيما إجراءات التنقل للمرضى القادمين من قطاع غزة، وتيسير وصول شحنات المساعدات الطبية إلى وزارة الصحة.