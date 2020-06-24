"الشعب الجمهوري": حزب أردوغان مسؤول عن كارثة الفيضانات بإسطنبول

ضربت السيول مدينة إسطنبول، وكانت إسنيورت المنطقة الأكثر تضرراً من الأمطار، حيث توفي شخص وأصيب 5 أشخاص آخرين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتحدث رئيس مقاطعة إسنيورت، علي جوكمان، إلى قناة "كارت تي في"، وأدلى ببيانات مذهلة، قال فيها إن المسؤول عن كارثة الفيضان هو حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأضاف رئيس المقاطعة التابع لحزب الشعب الجمهوري: "حذرناه كثيرًا في الوقت المناسب لكن حزب العدالة والتنمية ومديريه لم يستمعوا بسبب طموح الإيجار".

وأوضح جوكمان: "خلال فترة حزب العدالة والتنمية، كانت الفيضانات باستمرار عند 15-20 نقطة. والسبب في الكوارث التي تحدث هي الأبنية غير المنضبطة، التي أقامها الحزب".

وقال جوكمان: "لقد عبرنا عما يحدث، وحذرنا حزب العدالة والتنمية باستمرار. لكنهم دائمًا ما كانوا يسدون آذانهم. فتحوا أحواض البحيرات للبناء، وأعطوا تصاريح إقامة للأقبية. بينما كانوا يفعلون ذلك، صرخنا، وكافحنا لنقول إنك ستقتل الناس، وتدعو إلى الكوارث. عذرًا، لم نتمكن من إسماعهم. لقد صبوا الخرسانة في كل مكان، وقضوا على البيئة الطبيعية".

وأضاف جوكمان: "أولئك الذين يسمحون ويعطون التصاريح بالبناء، هم المسؤولون عما حدث. سنحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن. سنحل هذه المشكلة بشكل جذري. سنقضي على هذا الإيذاء".

من ناحية أخرى، كان قد أجرى رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، زيارة ميدانية في حي إسنيورت الذي غمرته السيول والفيضانات، وكان رده على مراسلة "سي إن إن ترك" حول الإجراءات التي يجب اتخاذها، أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذهب أكرم إمام أوغلو إلى حي إسنيورت الذي غمرته مياه السيول، ليتحدث مع المواطنين ويطمئنهم ويتفحص المكان، وقال لهم: "سننهي هذه المشكلة هذا الصيف إن شاء الله".

وأعلن رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن البلدية ستقدم المساعدات اللازمة للمواطنين، وأثناء حديثه سألته مراسلة "سي إن إن" وقالت: "كانت هناك تحذيرات، فهل اتخذتم الإجراءات اللازمة؟" فرد عليها قائلًا: "يمكنك أن تسألي من لم يتخذ الإجراءات اللازمة من 20-25 عاما"، موضحا أن نظام أردوغان هو المسئول عن أزمة السيول بتركيا.