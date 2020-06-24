تركيا تسجل 24 وفاة و1492 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، تسجيل 24 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و1492 إصابة جديدة بالجائحة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال قوجة، في مؤتمر صحفي، إن هذه الأعداد الجديدة ترفع إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 5025 شخصا والإصابات بها إلى 191657 حالة.

وأضاف الوزير التركي، أن 1386 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 164234 مصابا في حين يرقد 914 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 356 مريضا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار قوجة، إلى أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 53486 تحليلا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار كورونا المستجد في تركيا إلى أكثر من3.083 مليون تحليل.