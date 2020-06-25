تبدأ من 50 جنيه.. أسعار منتجات وزارة الأوقاف للوقاية من كورونا

منذ بدء انتشر جائحة كورونا في العالم، وفي مصر مطلع شهر مارس الماضي، وجميع الوزارات تتضامن للخروج من تلك الأزمة، ومنها وزارة الأوقاف، التي وفرت بعض المنتجات بأسعار مناسبة تناسب الأسر المصرية البسيطة، وتقي من الإصابة بفيروس كورونا، وأين يمكن العثور عليها؟ وتستعرضها "الوطن" في السطور التالية...

أسعار قناع الوجه

يوجد أكثر من مقاس لقناع الوجه للوقاية من فيروس كورونا وهي كالآتي..

مقاس عادي 27 × 22 بـ50 جنيهًا.

مقاس خاص بالمستشفيات 30 × 22 بـ55 جنيهًا.

مقاس خاص متحرك 34 ×22 بــ65 جنيهًا.

أسعار الواقي المكتبي

المكاتب الصغيرة والمتوسطة مقاس 1.2 متر في 65 سم بـ400 جنيه.

المكاتب الكبيرة مقاس 1.6 مترا في متر بسعر 1000 ألف جنيه.

متوفر تصنيع مقاسات خاصة، تتراوح أسعارها ما بين 600 إلى 700 جنيه للمتر، حسب أسلوب وتركيب وطبيعة المكان.

أماكن بيع منتجات الوقاية من فيروس كورونا

ويتوفر بمنافذ المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التالية:

القاهرة : 1ش عصام الدالي –الدقي– الجيزة.

الإسكندرية : 32 ش صلاح سالم –أمام قسم العطارين.

البحر الأحمر: معرض المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف – ميدان النجدة – مدينة الحرفيين – الغردقة.

المنيا: 78 ش الحرية –كورنيش النيل– برج إيتاب– الدور السادس.

أسوان: مقر المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف – برج رقم 10 –أبراج سما أسوان– الدور الثالث.