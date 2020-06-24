تفاصيل افتتاح مركز تحاليل ثان لـ"درايف ثرو" للكشف عن كورونا

أكد تامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة برايم جروب، إنه تم افتتاح مركز تحاليل ثان، للكشف عن فيروس كورونا المستجد عبر درايف ثرو، في منطقة التجمع الخامس، وذلك بعدما تم افتتاح المركز الأول في المستشفى الميداني بجامعة عين شمس.

وقال وجيه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم افتتاح مركز ثاني لتحليل كورونا عبر درايف ثرو، بالتجمع الخامس، وكان التشغيل تجريبيًا، وسط توافد جيد للمواطنين، مشيرًا إلى أن الافتتاح الرسمي، سيكون يوم الأحد المقبل.

وأضاف وجيه، أن التزاحم دفعهم لفتح مركز ثان، حيث تم اختيار التجمع الخامس، بسبب الطلب عليها الكبير، ونقترب من فتح مركز ثالث في مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد، موضحًا أن الأسعار مثلها مثل أسعار المناطق الحكومية، والأرخص في القطاعات الخاصة، ,هدفنا من هذه التجربة، عدم التكدس من جانب المواطنين، وتقليل الزحام.

واستكمل وجيه، أن جميع الفئات والأعمار تصلنا لإجراء تحاليل كورونا، ومع زيادة الطلب، دفعنا للتفكير والبدء في تنفيذ مراكز تحاليل أخرى في أماكن متفرقة، ونرسل التحاليل للمعامل، ويتم تحويلها للمريض مباشرة، وذلك للحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالمريض.

وواصل وجيه، أن المسحات يتم اتخاذها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن مصر أصبحت ضمن المنظومات الكبرى، بفضل التجارب التي تقدمها المؤسسات، وتذليل كل الصعوبات على المواطنين، من أجل تذليل العقبات عليهم.