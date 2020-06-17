"درايف ثرو".. تعرف على تفاصيل إجراء مسحة كورونا داخل السيارة

كشف الدكتور أحمد الجعيدي، المدير الفني والمشرف على تحاليل فيروس كورونا بنظام "درايف ثرو"، تفاصيل إجراء مسحة كورونا داخل السيارة، قائلا إن مصر أول دولة في إفريقيا تطبق نظام "درايف ثرو"، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي، وشركة برايم سبيد ميديكال، بهدف تقليل الزحام، وتقليل الضغط على وزارة الصحة والمعامل المركزية، مع تقديم نتائج بمنتهى الأمان والدقة والسرعة.

وأضاف "الجعيدي"، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "EXTRA NEWS"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الحجز لإجراء مسحة فيروس كورونا يتم عبر التطبيق الخاص بالخدمة عقب تفعيله، ثم يتم تحديد موعد لقدوم السيارة، وبمجرد وصوله يتم تعقيم السيارة ثم أخذ المسحة له أو إجراء الاختبار السريع.

وأشار إلى أن نتيجة التحاليل يتم تسليمها مطبوعة خلال 24 ساعة، بينما الاختبار السريع يتم الاطمئنان عليه وقتها، لافتا أنه يتم أخذ مسحة من الأنف والزور لإجراء تحليل الـ PCR، بينما الاختبار السريع يتم بأخذ عينة دم صغيرة بشكة واحدة، مشددًا على أن أخذ المسحة يتم خلال 10 دقائق على الأكثر، منوهًا بأن الأقبال من اليوم كان أكثر من المتوقع.