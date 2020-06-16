تامر وجيه يشرح تفاصيل تجربة أخذ مسحة تحليل كورونا من السيارات

قال تامر وجيه رئيس إحدى شركات الأدوية، إن فكرة أخذ المسحة الخاصة بتحليل فيروس كورونا من السيارات، تتم في بعض الدول مثل اليابان وسنغافورة والإمارات، وهي دول تتاعفى حاليا، ولا يوجد أزمة في استنساخ التجارب الناجحة.

وأضاف وجيه خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن خدمة الدرايف ثرو، أثبتت نجاح في تقصي المرضى حتى يتم احتواء الفيروس، وهي خدمة مناسبة لمن لا يرغب في الذهاب لمستشفيات وهو داخل سيارته، وذلك بالتعاون مع المعامل المركزية لوزارة الصحة.

وأضاف وجيه، أن خدمة الكاشف السريع تبدأ من 450 والمسحة في حدود 2000 جنيه، وتظهر النتيجة بعد 24 للمسحة كحد أقصى، وتظهر بعد دقيقتين للكاشف السريع.

وأشار وجيه، إلى أنه من يرغب في إجراء الفحص، التوجه مباشرة إلى موقع المستشفى الميداني في جامعة عين شمس الذي تم افتتاحه اليوم، وخلال 10 أيام، من الممكن تنفيذ 50 نقطة أخرى على مستوى الجمهورية، كاشفا أن العمل في هذه التجربة، يبدأ من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.