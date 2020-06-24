محافظ الجيزة: الدفع بسيارات متنقلة وعيادات صحية ضمن "100 مليون صحة"

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمبادرة 100 مليون صحة، ولما لمسته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد من تخوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة من التردد على المستشفيات خلال الفترة الماضية، تم الدفع بكل الأطقم الطبية الموجودة سواء في العيادات الصحية، أو في السيارات المتنقلة لتؤدي الخدمة.

وأضاف راشد، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد،أن نسبة التردد على هذه العيادات عالية، ويتم تقديم الخدمة الكاملة، وتصرف الأدوية "اللي قراره منتهي بنجدد قراره على نفقة الدولة أو التأمين الصحي"، والأمور تسير بشكل جيد.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور عبدالرحمن مهدي مدير عام مستشفى أم المصريين، أن وزيرة الصحة، أكدت على مساهمة المستشفى، سواء في القوافل العلاجية والسيارات المتنقلة، مؤكدا أننا نستمر في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وصرف الأدوية للأمراض المزمنة.