بدء عمل المجالس الطبية بالأقصر اعتبارًا من يوم السبت المقبل

أعلن الدكتور أحمد حمزة، مدير المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر، اليوم الأربعاء، أنه تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، فقد تلقى تعليمات من الدكتور محمد حسن زيدان، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة، ببدء العمل بكل أعمال المجالس اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وأضاف "حمزة" أنه بناءاً على ذلك تم البدء في أعمال الكشف على السائقين والإجازات المرضية والعمد والمشايخ والتسنين والشهادات الصحية والطبية، وبالنسبة لطالبي معاش كرامة تم فتح برنامج الحجز علي الإنترنت، علي أن يبدً الكشف من 1/7/2020، مناشداً كل من يري نفسه يستحق المعاش صحياً، عليه الدخول علي البرنامج وحجز ميعاد الكشف.

وأوضح مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر، أنه سيتم إتخاذ كافة إجراءات الوقاية من وجود مكان إنتظار مفتوح جيد التهوية وحفظ مسافه بين المواطنين، وتنظيم الدخول حتي لايحدث إختلاط والدخول بالماسك – الكمامة - مع توفير وسائل غسيل الأيدي والتعقيم لكل مقدمي الخدمة وكذلك المواطنين، علماً بأن عنوان المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر هو مقر الوحدة الصحية بنجع الطويل بجوار الشهر العقاري.