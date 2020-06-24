جامعة عين شمس تحدد مواعيد انعقاد امتحانات السنوات النهائية

عقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اجتماعا طارئا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعمداء الكليات؛ لبحث كل الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية و لوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على سلامة جميع الطلاب.

وأشاد المتيني، بجهود إدارة الجامعة وكلياتها في تعقيم وتطهير كل المنشآت والمباني الجامعية والمدرجات والقاعات وغيرها، مؤكدا استمرار وتكثيف أعمال التعقيم بشكل دوري لضمان أعلى درجات السلامة.

وأوضح المتيني، أنه تم الاتفاق على الإعلان عن مواعيد بدء الامتحانات عبر المواقع الرسمية لكل كلية، موجها بضرورة وسرعة إرسال جميع جداول امتحانات السنة النهائية بالتفصيل، التي من المقرر أن تبدأ ما بين 6 إلى 11 من يوليو المقبل، وتنتهي في الفترة من 15 أغسطس إلى 1 سبتمبر من العام الجامعي الحالي 2020، وذلك حسب احتياجات كل كلية لإقرارها.

أما بالنسبة لكلية الطب، فتبدأ الامتحانات السنوات النهائية لسنة الرابعة بعد إجازه عيد الأضحى المبارك، وتستمر الامتحانات تباعا حسب الجداول التي ستعلن في كلية الطب.