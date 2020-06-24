"القومي لتنظيم الاتصالات": نحفز المستخدمين لشحن رصيد الهواتف إلكترونيا

شرح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسائل شحن رصيد المحمول، مؤكدا أن هناك 4 طرق، الأولى هي كروت الشحن البلاستيكية المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، والمتعارف عليها، والطريقة الثانية التي بدأت في الزيادة، هي شحن على الهواء، الوسيلة الثالثة مقدمي خدمات الشحن الإلكتروني، مثل شركات فوري ومصاري، ويقبل عليها المواطن بطريقة كبيرة جداً.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الطريقة الرابعة وهي والتي نحاول تشجيعها وهي في إطار سياسة الدولة ووزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتقديم الاتصالات "وسائل الدفع الإلكتروني"، ويجب تشجيع المواطن، أن يستخدم وسائل الدفع الإلكتروني، سواء عن طريق الدفع بالمحفظة الالكترونية أو الدفع باستخدام البوت البنكية.

وتابع: "نحاول التقليل من كروت الشحن البلاستيكية الموجودة في السوق، وبالتالي قررنا عدم طباعة كروت الشحن فئة 50 جنيه فيما فوق، وبقية الفئات من 2 جنيه حتى أقل من 50 جنيه متواجدة، الكروت الموجودة مع المواطن أو الموزع، فئة الـ50 جنيه سارية، ويستطيع أن يشحنها لأن هناك تاريخ موجود للصلاحية، وساري ولا يوجد به مشكلة وأن القرار الذي تم اتخاذه بأن شركات المحمول، لا تطبع كروت جديدة".