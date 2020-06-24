تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقرنة غرب الأقصر

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، ونائبه حجازي النحاس، وذلك بالتنسيق مع مسئولى الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية، من تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

وتضمنت قرارات الإزالة عدد 2 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 5 قيراط، و3 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 650 متر مربع، وحالة إزالة فورية لسور مبانى بطول 8 متر على شارع، وتم فتح الشارع للمواطنين.

كما قامت إدارتى البيئة والنظافة بمواصلة أعمال رش وتعقيم وتطهير منطقة المرسى السياحى ومعدية الأهالى وموقف سيارات الأجرة، وذلك فى اطار الاجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.