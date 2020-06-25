بـ20 جنيها سنويا.. تفاصيل خدمة حسابي أون لاين من هيئة البريد

بعد المحنة التي يمر بها العالم بسبب وباء كورونا، أصبحت الأنظار تتجه نحو الخدمات الالكترونية، ويقدم البريد المصري خدمة حسابي اون لاين لعملائه من للأفراد والشركات عبر الإنترنت بشكل آمن و موثوق.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي تفاصيل خدمة حسابي أون لاين من هيئة البريد للشركات..

خدمة حسابي أون لاين

تهدف تفعيل خدمة حسابي أون لاين من هيئة البريد إلى منح العملاء القدرة على الوصول إلى حساباتهم، وإجراء المعاملات، والاستفادة من خدمات البريد المصري المالية دون الحاجة إلى زيارة مكتب البريد.

الفئات التي تستطيع تشغيل الخدمة

يمكن لجميع عملاء البريد المصري الحصول على الخدمة

مميزات خدمة حسابي اون لاين

الاستعلام عن الرصيد وحركة السحب والإيداع

طباعة حركة تعاملات الحساب

التحويل إلى حساب فرعي آخر

طلب كشف الحساب

فوري دفع الفاتورة

التحويل الداخلي إلى عميل آخر

التحويل الخارجي إلى بنوك أخرى

التحويلات الفورية

إصدار طلب دفتر الشيكات.

رسوم الخدمة

لا يتم سحب أي رسوم على تفعيل الخدمة، سوي سحب رسوم سنوية قدرها 20 جنيهًا.

المستندات اللازمة لتفعيل خدمة حسابي اون لاين

كل ما يحتاجه الأمر هو الذهاب إلي أقرب مكتب بريد واستيفاء نموذج طلب الخدمة، وسيتم تفعيلها خلال وقت قصير.