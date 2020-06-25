الجيش الوطني الليبي: تركيا تسعى للسيطرة على منطقة الهلال النفطي

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، اليوم، إن تركيا ترى ضرورة الدخول إلى منطقة الهلال النفطي للحصول على النفط الليبي، لإنعاش الاقتصاد التركي المنهار، وكذلك إنعاش تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأوضح المحجوب- في تصريح صحفي نشرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية"- إن "العالم أدرك بأن تركيا خاضعة لتنظيم الإخوان الذي لا يُحسن إلا صناعة التنظيمات الإرهابية وصناعة الإرهاب، فتنظيم الإخوان هو من عقد صفقة وأخرج الإرهابيين من أفغانستان وأتى بهم إلى المنطقة، ويسعى الآن إلى تحقيق مشروعه، والإخوان أُتيحت لهم أكثر من فرصة واستلموا السلطة في أكثر من دولة ولم ينجحوا، وآخرها تركيا التي تعاني اقتصاديًا من شبه انهيار، والإخوان يرون أن تركيا لن ينقذها إلا ليبيا، لذلك تم التدخل في ليبيا ورغم كل المليارات لم يتم إسعاف الخزينة التركية، والآن هناك شعور لدى تركيا بأنها لم تحقق شيء لأن المنابع النفط والمنطقة الغنية تحت يد القوات المسلحة".

وأضاف المحجوب، "تركيا تتوقع أن لديها الضوء الأخضر، وهناك من يردد من الإخوان أن أمريكا أعطتهم الضوء الأخضر، وأن بإمكانهم المضي قدمًا، ولكن الخطر هو أن تنظيم الإخوان إذا سيطر على هذه المنطقة سينتج للعالم مزيدًا من الإرهاب وهذا ما تخشاه الدول الكبرى".

وأوضح محجوب، أن القيادة العامة للجيش مدركة لحجم المعركة، هذه الحرب نحن لسنا عاجزين عن خوضها، نحن من سنبقى، وقريبا سيذهب أردوغان وسيغادر المشهد، وسينتهي ملف المرتزقة، وسيتنصر الشعب الليبي.