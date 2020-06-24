شكري: هناك من يحاولون استخدام الاضطراب في ليبيا لخدمة مصالحهم

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تفاعلات وأفكار كثيرة من أجل أن يكون إعلان القاهرة أو تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص الأزمة الليبية، نقطة انطلاق جديدة لإرساء وتدعيم الحل السياسي في ليبيا، وجذب الأطراف المتصارعة إلى هذا الحل، ووجود فسحة للوقوف عن الصراع العسكري، وتهدئة المواجهة العسكرية القائمة، والتوصل إلى توافقات "ليبية- ليبية"، تشمل كل أطياف السياسية الليبية، بعيدًا عن العناصر المتطرفة والإرهابية.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن ليبيا دولة جارة لمصر، وما يجرى بها لها تأثير مباشر على دول الجوار، سواء مصر وتونس والجزائر، واستمرار عدم الاستقرار بها، واستمرار رقعة التدخلات الخارجية في ظل من يحاولون استخدام هذا الاضطراب في ليبيا، بجلب المقاتلين الأجانب لخدمة مصالحهم وتزكية التطرف، أمر يهدد أمن واستقرار ليس فقط ليبيا.

وتابع: "استمرار الصراع في ليبيا يؤثر على منطقة الشرق المتوسط بشكل كامل، وكذلك الأمن والسلم الدولي بصفة عامة".