شكري: سد النهضة وقضية ليبيا على قمة أولويات السيسي لارتباطهما بأمن مصر

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، كواليس اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعددًا من الوزراء، ورئيس المخابرات العامة، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسد النهضة، مؤكدًا أن اجتماعات السيسي مع المسؤولين، تأتي في إطار متابعة سيادته المستمرة والحثيثة والمفصلة لكل التطورات، التي لها تأثير على المواطن المصري والأوضاع في مصر.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن اجتماع الرئيس تناول كل القضايا سواء كانت داخلية أو خارجية، من أجل وضع أسس وتصور ورؤية خاصة لمعالجتها، موضحًا أنه في نطاق القضايا الخارجية، ما زالت القضية اللبيبة وسد النهضة، على أولية الاهتمامات للرئيس وأجهزة الدولة كافة، لتأثيرهم وأهميتهم بالنسبة للأمن القومي المصري.

وأكد وزير الخارجية، أن تلك القضايا مهمة لمصر، سواء كان فيما يتعلق بحماية حدودنا الغربية والعمل على تحقيق الاستقرار في الدولة الشقيقة الجارة ليبيا، وكذلك حماية حقوق ومصالح مصر المائية وإدارة علاقتها مع أشقائها في السودان وإثيوبيا، كما أن مصر تقدمت بطلب بمجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة، وهو محل اهتمام ومتابعة حثيثة من كل أجهزة الدولة.