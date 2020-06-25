أردوغان يهدد المرأة الحديدية وزعيم المعارضة التركية برفع الحصانة

كشف نائب رئيس حزب المستقبل، سلجوك أوزداج، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد كلا من رئيسة حزب الخير، مرال أكشنار، وزعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، برفع الحصانة عن كل منهما، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتحدث نائب رئيس حزب المستقبل، الذي كان ضيفًا، اليوم، في برنامج الصحفي فاتح إرتورك على تلفزيون "خلق تي في"، عن القضايا السياسية التي تشهدها تركيا، مشيرا إلى أن أردوغان قال لكلتشدار أوغلو؟ "سنزيل عنك أنت أيضًا الحصانة".

وأوضح أوزداج: "كما تعلمون، لقد تغير الدستور في البرلمان. وتغيرت الحصانة للنواب بالبرلمان. ومن هنا يتضح أن حزب الشعب الجمهوري لم يستطع قراءة الزمن بشكل صحيح. الآن السيد كلتشدار أوغلو، يواجه خطرا كبيرا. يمكن اعتقاله. إذا لم أكن مخطئًا، فإن السيد كلتشدار أوغلو، لديه ما يقرب من 39 طلب تحقيق. من الممكن القبض عليه بينما هو رئيس حزب الشعب الجمهوري".