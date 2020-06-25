مصرع نجل الزعيم السوفيتي خروشوف داخل منزله بالولايات المتحدة

لقي سيرجي خروشوف، نجل الزعيم السوفيتي إبان الحرب الباردة نيكيتا خروشوف، مصرعه في منزله برود آيلاند في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 84 عاما، وفقا للسلطات، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقتل خروشوف بطلق ناري في الرأس، حسبما قال جوزيف ويندلكين، المتحدث باسم مكتب الطب الشرعي في الولاية، أمس الأربعاء.

وقال الميجور في شرطة كرانستون، تود باتالانو لصحيفة "بروفيدانس جورنال"، إنه لا توجد علامات على "وقوع عنف"، في إشارة على ما يبدو إلى إمكانية أن يكون قد أقدم على الانتحار.

وتوجهت الشرطة لمنزل خروشوف، الذي أصبح مواطنا أمريكيا في 1999، في كرانستون، بعد تلقي مكالمة من زوجته، وأعلنت وفاته في الموقع، وفق ما نقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكان خروشوف الابن عالم صواريخ في الاتحاد السوفيتي، وانتقل إلى رود آيلاند في 1999 للعمل كمحاضر عن الحرب الباردة في جامعة براون.

وأصبح هو وزوجته فالينتينا مواطنين أمريكيين في يوليو من نفس العام، وحينها قال سيرجي خروشوف لـ"أسوشيتد برس"، بعد أداء قسم المواطنة "أشعر كأنني ولدت من جديد. إنها بداية حياة جديدة."

وفي مقابلة أخرى، قال إنه يأمل أن يكون والده، الذي توفي عام 1971، راضيا عن جنسيته الأمريكية، وهو أمر محل شك كبير نظرا لمعارك نيكيتا خروشوف المشهودة فترة الحرب الباردة، وأوضح الابن آنذاك: " ليس الامر كما لو أنني أنشق".

وستقام جنازة خروشوف في موسكو، حسبما أخبرت أرملته وكالة تاس الروسية.