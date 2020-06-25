بعد إعلان التنسيق.. خطوات وشروط التقديم لمدارس التمريض بالأقصر

أعلن مستشفى الأقصر العام، بقيادة الدكتور خلف عمر، مؤخرًا، بدء تلقي الرغبات للتقديم إلى مدرسة التمريض العام بنين، بدءً من يوم الأحد المقبل 28 يونيو، وحتى يوم 2 يوليو المقبل، وذلك بمجموع من 275 إلى 280 للبنين، بمقر مدرسة وادي الملكات الإبتدائية بمدينة الأقصر، حيث يتم النزول بالمجموع تباعا، حال استكمال المدرسة لأعداد أخرى.

في ذات السياق، أعلن مدير عام مستشفى أرمنت التخصصي، غرب الأقصر، الدكتور أحمد بسيوني، أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تقرر أن يتم التقديم إلى مدرسة أرمنت الثانوية الفنية للتمريض للبنات بالمستشفى، مدة الدراسة بها 5 سنوات، عبر تطبيق الواتس آب.

"الوطن"، تستعرض أبرز الشروط والخطوات المتبعة في ملف تقديم الطلبة لمدارس التمريض خاصة هذا العام، الذي لا زال يشهد انتشار جائحة كورونا.

1- الأقصر تحتوي مدرستين للتمريض الآن من أصل 3، وكانت الثالثة بمستشفى البياضية المركزي، قبل بدء أعمال تطويره.

2- مدة الدراسة خمس سنوات دراسية.

3- يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك.

4- الحصول على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 2019-2020.

5- القبول يكون لأعلى المجاميع المتقدمة، طبقا للأعداد المطلوبة.

6- يقتصر القبول على أبناء محافظة الأقصر والمقيمين بها.

7- يشترط الحصول على شهادة التعليم الأساسي من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، حرصا على مبدأ التوطين.

8- لا يقل السن عن خمسة عشر عاما، ولا يزيد عن ثمانية عشر عاما في 1 أكتوبر 2020.

9- ألا تكون الطالبة متزوجة، ولا يتم الزواج بها أثناء فترة الدراسة.

10- ضرورة اجتياز المقبولين حسب المجموع، لاختبارات الشخصية والطبية والنفسية والإملاء وكشف الهيئة.