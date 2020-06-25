الجيش اليمني يحبط تسللات لمليشيا الحوثي في قانية ويستعيد مواقع في نهم

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي، إحباط قوات الجيش والمقاومة الشعبية عدة تسللات لجماعة الحوثيين في جبهة قانية بمحافظة البيضاء والقضاء على مجاميع المليشيا التي حاولت التسلل إلى سوق قانية وبعض المواقع في الجبهة.

وأوضح مجلي، في تصريح لـ "سبتمبر نت"، أن تلك المواجهات كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر متنوعة من قبضتها.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني، أن قوات الجيش الوطني اليمني حررت عددا من المواقع في منطقتي صلب ونجد عتق بجبهة نهم شرقي محافظة صنعاء، وتمكنت من القضاء على الحوثيين الذين حاولوا التسلل إلى بعض المواقع في الجبهة.

وفي محافظة الجوف، شن الجيش الوطني اليمني، مسنودا بمقاتلات تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي" بقيادة السعودية، هجوماً واسعاً على مواقع تمركز الحوثيين، كما تمكن الجيش اليمني من استعادة عدد من المواقع في جبهات الجدافر والأقشع.

السعودية تجدد تأكيدها على دعم اليمن لاستعادة دولته وسلامة وحدة أراضيه

من جانبها، جددت المملكة العربية السعودية، تأكيدها على جهودها في توحيد مكونات الشعب اليمني ورأب الصدع ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه.

وجاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة افتراضياً، أمس الأربعاء لمناقشة "الحالة في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال الدكتور منزلاوي، إنه استكمالاً لدور المملكة ودول التحالف في حل النزاع اليمني وجهودهم الكبيرة في تنفيذ اتفاق الرياض رحبت المملكة باستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب التحالف بوقف إطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة للمضي في تنفيذ الاتفاق من أجل عودة الأوضاع إلى طبيعتها لتوحيد الشعب اليمني ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه.

وأضاف منزلاوي، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي"، استجاب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأخيرة لوقف إطلاق النار في اليمن، وأيدت المملكة دعوته لوقف إطلاق النار العالمي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ودعم جهود مبعوثه الخاص في اليمن من أجل الدفع بالعملية السياسية.

وأشار منزلاوي، إلى أنه على الرغم من الجهود الحثيثة، إلا أن الحوثيين تأبى إلا أن تثبت حقيقة توجهاتها غير الأخلاقية من خلال الهجمات الإرهابية السافرة المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية التي كان آخرها إطلاق 8 طائرات بدون طيار (مفخخة) و3 صواريخ باليستية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ورفض جميع المبادرات التي قدمها التحالف لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

ودعا الدكتور منزلاوي، مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته والوقوف بحزم من أجل وقف عدوان جماعة الحوثيين على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، من أجل إجبار هذه الميليشيا على الانخراط بصدق في جهود خفض التصعيد وعدم عرقلة جهود الأمم المتحدة الساعية إلى الوصول لحل سياسي للنزاع في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.