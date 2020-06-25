طبيب أجرى عملية لسيدة رماها زوجها من الخامس بعد إصابتها بكورونا: كان عندها شلل نصفي

حكى الدكتور علي مزيد استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بجامعة عين شمس تفاصيل إجراء جراحة لزوجة ألقاها زوجها من الدور الخامس لإصابتها بفيروس كورونا.

وقال مزيد خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الحالة كانت تعاني من شلل نصفي وكان لديها كسر شديد في العمود الفقري أحدث لها ضغط على الحبل الشوكي.

وأشار إلى أن تشخيص كورونا يرجع لأطباء الباطنة وأنه استقر رأيه مع الفريق المعالج على إجراء الجراحة لها وعدم انتظار نتيجة مسحة فيروس كورونا، مشددًا على أن أعراض المرض كانت تظهر عليها.

وأكد مزيد أنهم حاولوا إنقاذها بمعاونة كل التخصصات، لافتًا إلى أن إدارة مستشفى الدمرداش وفرت لها غرفة في العناية المركزة لنقلها بعد العملية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء عملية تثبيت للفقرات، لافتًا إلى أنه في الظروف العادية يمكن أن يستغرق الإعداد لهذه الجراحة أسبوع، مشددًا على قدرة مستشفى الدمرداش على استقبال حالات حرجة تحتاج لتخصصات دقيقة.