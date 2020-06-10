التحقيقات تكشف جريمة زوج الخالة.. قتل أسماء وشقيقها أحمد لسرقة "الحلق"

"حلق ذهب".. كتب نهاية فتاة وشقيقها على يد زوج الخالة.. نفذ المتهم جريمة بدافع سرقة كمية من المشغولات الذهبية بمبلغ 150 ألف جنيه، وانتهت جريمته بقتل الفتاة أسماء 17 سنة، وشقيقها أحمد 6 سنوات، ولم يتمكن من السرقة، وانتهت الجريمة بسرقة حلق ذهب وإعدام القاتل.

لا تزال الجريمة حديث قرية الشيخ مكرم التابعة لمركز سوهاج، منذ ارتكاب الجريمة من عام ونصف، وأسدلت محكمة جنايات سوهاج الستار بحكم إعدام المتهم.

تفاصيل الحادثة، كشف عنها المتهم أمام ضباط المباحث تحت إشراف اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج عقب ضبطه في وقت معاصر للجريمة، واعترف في تحقيقات النيابة ومثل الجريمة، وقبل النطق بالحكم عليه، كشف المتهم عن تفاصيل الجريمة بالكامل قائلا: "كنت بمر بضائقة مالية.. مكنش معايا أي فلوس، وكنت عارف أن أخت مراتي معها ذهب بـ 150 ألف جنيه.. قلت أروح أسرقها بس كان في خلاف بينها وبين مراتي، روحت قبل الجريمة بيوم علشان أخلص المشكلة دي وأطلب منها، أن هي تجيلينا تاني يوم، وأنا أروح أسرق براحتي.. وهو ده كل اللي حصل فعلا".

يواصل المتهم حديثه، قائلا: "يوم الجريمة استغليت حضور شقيقة زوجتي للمنزل.. ثم تركها بعد الصلح بينهم.. وتوجّهت لتنفيذ الجريمة، وكان معايا خنجر ذي نصلين".

وتابع: "لما وصلت إلى منزل الضحيتين.. دخلت البيت لقيت أسماء 17 سنة مسكتها من رقبتها وكتمت نفسها ودبحتها على طول.. وبعدها شفت أحمد 6 سنوات.. تخلصت منه بالطريقة نفسها، دبحت الاتنين زي ما أكون بدبح فراخ.. وبعدين لفيت كتير على الذهب ومقلتش حاجة، رجعت تاني لجثة أسماء وسرقت الحلق بتعها وهربت، وكل ده حصل في 12 دقيقة".

وأنهى حديثه قائلا: "لما خرجت من البيت، لقيت إيدي فيها جرح، روحت الصيدلية اللي على ناصية الشارع.. وأخدت العلاج اللازم، وبعدين احتفظت بالخنجر والحلق تحت مرتبة السرير بتاعي".

عقب الانتهاء من سماع اعترافات المتهم، قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد، وناجح عبدالحميد محمد، وبإجماع الآراء وبعد أخذ رأي المفتي بالإعدام شنقا لعامل قتله طفلا وشابة شقيقين داخل منزلهما بقرية الشيخ مكرم في أثناء سرقته المنزل.