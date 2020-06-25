بتروجت: إنشاء لجنة عليا للأزمات بسبب كورونا

قالت شركة بتروجت العاملة في مجال الإنشاءات البترولية، إن الشركة شكلت لجنة عليا للأزمات، التى تجتمع بشكل يومي، منذ ظهور جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الشركة، أن اللجنة هدفها إقرار مراجعة كل الاجراءات التى يتم تنفيذها على مستوى الشركة، كما قامت اللجنة بتوفير كل المستلزمات الخاصة بالوقاية من ماسكات ومطهرات وأدوات حماية طبية بشكل كاف للعاملين، وقبل ذروة هذه الازمة، وهو الأمر الذى ساعد ودعم من قدرة الشركة على الحفاظ على سلامة جميع العاملين، بكل أفرع ومشروعات الشركة، من خلال إتاحة تلك المهمات لكل العاملين يوميا، وبشكل مجانى.