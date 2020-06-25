مفاجأة سارة للركاب.. تشغيل قطارات سكك حديد جديدة الشهر المقبل

واصلت وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنفيذ العديد من خطط تحديث منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

وقال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة لديها خطط استراتيجية واضحة في تحقيق طفرة كبيرة في منظومة السكة الحديد، مشيرا إلى أن هناك مفاجأة سارة لجميع ركاب القطارات، تتمثل في تشغيل قطارات جديدة الشهر المقبل.

وأكد الوزير، في تصريحات لـ"الوطن"، أن القطارات تتكون من الجرارات الجديدة، التى تم توريدها إلى الهيئة، وعددها حتى الآن 50 جرارا جديدا من إجمالى 110 جرارا، إضافة إلى العربات الروسية الجديدة، التى وصلت إلى ميناء الإسكندرية، وعددها نحو 22 عربة، وسيتم إرسال 10 عربات أخرى خلال أيام، على أن يتم توريد الدفعات الباقية من أضخم صفقة عربات جديدة، وعددها 1300 عربة على دفعات شهرية، بواقع 35 عربة، وذلك لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأضاف أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة، لتنفيذ جميع مشروعات التطوير في كل مجالات النقل في السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق والكبارى، لافتا إلى أن صفقة العربات الجديدة، والبالغ عددها 1300 عربة، تعتبر هى الأكبر والأضخم في تاريخ السكة الحديد، حيث وقعت الهيئة عقدها مع شركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وأوضح الوزير، أن العربات التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية أمس، هي 22 عربة درجة ثالثة، ذات تهوية ديناميكية.

ولفت وزير النقل، إلى أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب، تشمل 800 عربة مكيفة 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأشار إلى أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، وتحقق طفرة كبيرة، ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مؤكدا على وصول باقي الدفعات تباعا بواقع 35 عربة شهريا.

وشدد الوزير، على ضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومواقع تنفيذ مشروعات التطوير، بصورة دورية من تعقيم وتطهير ولبس الكمامات والقفازات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن الوزارة تعمل على خدمة المواطنين وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تحقق طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات تحديث منظومتها الأساسية، لافتا إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، تخضع لصيانات دورية، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، موضحا أن الهيئة ستعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، على إدخال العربات الجديدة والجرارات الجديدة للتشغيل.

وأشار رئيس السكة الحديد، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، من تعقيم وتطهير القطارات والمحطات، ومنافذ بيع التذاكر، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، تتم بشكل مستمر ودورى، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هناك إجراءات صارمة على مداخل المحطات، لمنع دخول أى راكب لا يرتدى الكمامة الطبية، لاستقلال القطارات، مؤكدا توقيع غرامات مالية فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.