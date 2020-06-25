"عزل قها" تعلن تشغيل قسم غسيل الكلى لمصابي كورونا

أعلن مستشفى قها المركزي المخصصة لعزل حالات الإصابة بكورونا نجاح الفريق السابع لإدارة المستشفى برئاسة الدكتور محمود حسب الله المدير الطبي والدكتور على طبل في تشغيل قسم غسيل الكلى بالمستشفى وإجراء جلستي غسيل كلى لحالتين تعانيان من الإصابة بفيروس كورونا وفي حاجه لجلسات الغسيل بشكل دوري.

ووجه المستشفى في بيان لها على صفحتها بـ"فيس بوك" شكر خاص لدينامو المستشفى رضا عرفات رئيس قسم صيانة الأجهزة الطبية وصاحب المهام الكثيرة والمتعددة ومحمد مصطفى، فني الأجهزة الطبية الماهر والنشيط جدا والممرضة المجتهدة البطلة الشجاعة منار جمال".

كان المستشفى أعلن تعافي 10 حالات من الفيروس بعد سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين.

وأشار الدكتور محمود حسب الله، رئيس الفريق الطبي السابع، إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 291 منذ بدء الجائحة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي يتعاملون مع بعض كأسرة واحدة وهو ما يساهم في ارتفاع عدد المتعافين الفيروس.

أضاف أن الفريق الطبي بقها يواصل العمل بالليل والنهار من أجل راحة وإسعاد المرضى وارتفاع عدد المتعافين.